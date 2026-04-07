Душил и засовывал квитанции в рот: мужчина пытался убить коммунальницу из-за долгов в Полтаве

Решение суда / © unsplash.com

Реклама

В Полтаве суд вынес приговор мужчине, пытавшемуся убить работницу местного теплоэнерго. Причиной послужили долги за коммунальные услуги.

Об этом говорится в приговоре суда.

Что известно о нападении

Инцидент произошел 18 августа 2025 г. в подъезде дома, где проживал обвиняемый.

Реклама

По материалам суда, мужчина услышал, как в подъезд зашла коммунальница с платежками, и начал планировать убийство. Он взял пакет и веревку. Мужчина накинул пакет на голову женщине, после чего начал душить.

«Она пыталась всунуть руки между шеей и веревкой, начала кричать, обвиняемый начал ее бить кулаком руки по голове, лицом, нанес более 10 ударов. Женщине казалось, что он избивал ее до бесконечности», — говорится в материалах дела.

Когда потерпевшая начала сопротивляться и звать на помощь, нападающий нанес ей многочисленные удары по голове и пытался запихнуть в рот платежки с долгами, продолжая душить. Потерпевшая хрипела, стала задыхаться и в результате потеряла сознание. Когда очнулась, она спросила обвиняемого, зачем он это делает, потому что готова все отдать. Женщине удалось вырваться после того, как на ее крики отреагировал сосед и отвлек нападающего.

Потерпевшая обратилась к медикам и полиции. Известно, что женщина получила перелом челюсти, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие повреждения.

Реклама

Суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное убийство и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также он должен компенсировать расходы на экспертизы и выплатить потерпевшие средства на лечение. Сам обвиняемый признал вину частично, заявив, что не собирался убивать женщину, а только хотел ее испугать.

Ранее на Львовщине 38-летний житель Жидачева пытался убить мужчину топором, решив отомстить за конфликт своего брата. Злоумышленник догнал 52-летнего пострадавшего в парке и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове, после чего скрылся. Правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Теперь фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.