Душил подушкой и ударил ножом: в Черкассах мужчина напал на 13-летнего сына своего соседа

Злоумышленника задержала полиция.

В Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

В Черкассах 13-летний мальчик получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки от 33-летнего соседа. Нетрезвый мужчина набросился на него в подъезде дома. Крики ребенка услышал отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.

Правоохранители задержали злоумышленника. По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование.

"Сейчас угрозы жизни ребенка нет, врачи оказали медицинскую помощь. Из-за сильного алкогольного опьянения мужчина не смог предоставить внятных объяснений по поводу того, почему напал на несовершеннолетнего", — отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что во Львове осудили 50-летний львовянин, который пытался убить свою беременную возлюбленную и ударил ее отверткой 17 раз. За содеянное суд наказал мужчину на 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

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