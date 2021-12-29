Душил сына и таскал жену за волосы: в Тернополе мужчина заплатит за домашнее насилие мизерную сумму

Душил сына и таскал жену за волосы: в Тернополе мужчина заплатит за домашнее насилие мизерную сумму

Суд оштрафовал мужчину за избиение жены и сына.

В Тернопольской области судили мужчину, который систематически издевался над своей женой и сыном.

Об этом сообщают Тернопольские события.

По информации суда, мужчина систематически совершал домашнее насилие. Он издевался над своим сыном, обижал его и душил. Также угрожал физической расправой жене, толкал ее, таскал за волосы и бросал на пол.

Суд признал домашнего агрессора виновным и оштрафовал его на 340 гривен. Также мужчина уплатит 454 грн судебного сбора.

Напомним, что в Великобритании заключили в тюрьму стоматолога, который жестоко избил свою девушку, выбил ей зубы гантелями и назвал "проклятой шлюхой".

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