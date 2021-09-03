Душил, заливал алкоголем и угрожал убить: под Винницей мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать

Правоохранителям пришлось штурмом брать дом злоумышленника.

В Винницкой области полиция задержала 56-летнего мужчину, который похитил 11-летнего ребенка и пытался ее изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Вчера, 2 сентября, в полицию обратилась жительница одного из населенных пунктов Могилев-Подольского района Винницкой области и сообщила, что ее односельчанин похитил ее 11-летнюю дочь и удерживает у себя дома.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина встретил девочку посреди улицы и, пригрозив физической расправой, заставил сесть ее в коляску его мотоцикла и поехать с ним. Ребенка со взрослым мужчиной заметили односельчане и сразу же сообщили ее матери. Когда родные прибежали к дому злоумышленника и поняли, что он закрылся с ребенком и никого не впустит — сразу позвонили в полицию.

Выбив входную дверь, полицейские задержали злоумышленника и освободили ребенка. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

По словам начальника Могилев-Подольского районного отдела полиции Василия Ободовского, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе — за попытку изнасилования. Девочке, которая пыталась убежать от насильника, который заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить, пока оказывают помощь психологи.

"Злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения — содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание — до 15 лет заключения ", — сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, что в Донецкой области будут судить мужчину, который изнасиловал девушку-подростка. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

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