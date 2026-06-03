Душила кота на видео: в Павлограде открыли дело из-за жестокого обращения с животными

Кот / Иллюстративный фото / © Associated Press

Реклама

Полиция Павлограда начала уголовное производство после появления в соцсетях видео, на котором несовершеннолетняя девушка жестоко обращается с котом. Более того, она не скрывала, что издевательства над беззащитными животными доставляют ей удовольствие.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным «Днепр.Оперативный», речь идет о той же школьнице, в отношении действий которой несколько лет назад уже открывали уголовное производство. Тогда матери якобы выписали штраф. Впрочем, девушку это не остановило. Теперь зоозащитники призывают немедленно наказать живодерку и ее родителей. Кроме этого, они требуют забрать у семей животных, которым грозит смертельная опасность.

Реклама

Переписка несовершеннолетней об издевательствах над котом

Переписка несовершеннолетней об издевательствах над котом

Переписка несовершеннолетней об издевательствах над котом

Переписка несовершеннолетней об издевательствах над котом

Редакция ТСН.ua по этическим соображениям не публикует чувствительные кадры, на которых изображены издевательства над животным.

Что известно о деле

На запись обратили внимание правоохранители на мониторинге интернета. Кроме того, в полицию обратились волонтеры, которые сообщили о возможном издевательстве над животным.

Во время проверки полицейские установили личность девушки. Как установили правоохранители, она несовершеннолетняя и ранее уже попадала в поле зрения полиции.

По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Реклама

Также решается вопрос об извлечении кота и обеспечении его безопасности.

Ранее в Гостомеле на Киевщине охранника супермаркета подозревают в жестоком убийстве собаки металлической палкой. Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Фора», куда, по версии администрации, животное забежало из рампы и вело себя агрессивно. После огласки в соцсетях полиция открыла расследование по факту жестокого обращения с животными и назначила экспертизу. Представителя супермаркета заявили, что передали правоохранителям записи с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Новости партнеров