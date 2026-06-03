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- Украина
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Душила кота на видео: в Павлограде открыли дело из-за жестокого обращения с животными
Обнародовали переписку, в которой девушка фактически признается в совершенных преступлениях против животных.
Полиция Павлограда начала уголовное производство после появления в соцсетях видео, на котором несовершеннолетняя девушка жестоко обращается с котом. Более того, она не скрывала, что издевательства над беззащитными животными доставляют ей удовольствие.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
По данным «Днепр.Оперативный», речь идет о той же школьнице, в отношении действий которой несколько лет назад уже открывали уголовное производство. Тогда матери якобы выписали штраф. Впрочем, девушку это не остановило. Теперь зоозащитники призывают немедленно наказать живодерку и ее родителей. Кроме этого, они требуют забрать у семей животных, которым грозит смертельная опасность.
Редакция ТСН.ua по этическим соображениям не публикует чувствительные кадры, на которых изображены издевательства над животным.
Что известно о деле
На запись обратили внимание правоохранители на мониторинге интернета. Кроме того, в полицию обратились волонтеры, которые сообщили о возможном издевательстве над животным.
Во время проверки полицейские установили личность девушки. Как установили правоохранители, она несовершеннолетняя и ранее уже попадала в поле зрения полиции.
По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Также решается вопрос об извлечении кота и обеспечении его безопасности.
Ранее в Гостомеле на Киевщине охранника супермаркета подозревают в жестоком убийстве собаки металлической палкой. Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Фора», куда, по версии администрации, животное забежало из рампы и вело себя агрессивно. После огласки в соцсетях полиция открыла расследование по факту жестокого обращения с животными и назначила экспертизу. Представителя супермаркета заявили, что передали правоохранителям записи с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства произошедшего.