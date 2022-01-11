Душили, били до обморока и инвалидности: в трех областях разоблачили копов, издевавшихся над задержанными

Душили, били до обморока и инвалидности: в трех областях разоблачили копов, издевавшихся над задержанными

Полицейские из Винницкой, Ровенской и Черниговской областей жестоко избивали задержанных, душили, заставляли становиться на колени.

Сотрудники Территориального управления ГБР Хмельницкого разоблачили полицейских в трех областях, которые издевались над задержанными. Потерпевшие от жестокого избиения правоохранителей теряли сознание, а некоторые получили даже инвалидность.

Также читайте В Кривом Роге полицейский избил задержанного: мужчина скончался в больнице

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Избиение несовершеннолетнего до потери сознания в Винницкой области

В частности, о подозрении сообщили следователю Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области, который незаконно задержал и избил несовершеннолетнего парня.

Случай произошел в июле 2021 года. Тогда полицейский приехал в село Ольгополь для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконной рубке леса. Местные жители не увидели соответствующего решения следственного судьи и решили не допускать полицейского в свой дом.

Несовершеннолетний родственник снимал все следственные действия на телефон, но впоследствии это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа" и задержали парня.

"Лейтенант полиции, проводивший задержание, достоверно знал, что юноша является несовершеннолетним. А задержание несовершеннолетних возможно только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Следователь надел на юношу наручники и с сообщниками поставил парня на колени и бил его до потери сознания", — рассказывают в ДБР.

Полицейские жестоко избивали задержанных / Государственное бюро расследований

После этого молодого человека доставили в отделение полиции, где он пробыл около 17 часов. По решению прокурора Винницкой областной прокуратуры задержанного освободили.

В настоящее время устанавливаются лица сообщников, причастных к избиению несовершеннолетнего.

Душил и бил головой об асфальт жителя Ровенщины

Подозрение за избиение задержанного сообщили и инспектору взвода Управления патрульной полиции в Ровенской области.

Работники Теруправления ДБР Хмельницкого установили, что 8 мая 2020 года патрульные задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок на территории железнодорожного вокзала.

Задержанный отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.

Тогда инспектор взвода несколько раз ударил его ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив около шеи. Патрульный бил мужчину головой об асфальт и ладонями по лицу. После чего он отвез задержанного на железнодорожные пути, где снял наручники и оставил без оказания медицинской помощи.

В результате побоев задержанный получил телесные повреждения средней тяжести.

По решению суда правоохранителя отстранили от должности.

Житель Черниговщины получил инвалидность из-за жестокого избиения копом

Также следователи Теруправления ДБР Киева завершили досудебное расследование по инспектору патрульной полиции Черниговского райуправления полиции, из-за действий которого гражданин получил инвалидность.

В январе 2020 года во время дежурства испектор порядка с коллегой на служебном авто преследовали водителя скутера, который ехал без регистрационного номера.

Когда водитель скутера сбавил скорость один из правоохранителей без предупреждения и требования остановиться подбежал к нему и ударил кулаком в плечо.

Испугавшийся мужчина пытался покинуть место происшествия, но полицейский заскочил на скутер и уже во время движения продолжал избивать и душить мужчину.

После того как водитель упал и потерял сознание, правоохранитель продолжил его избивать. Свидетелями этого стали несколько прохожих.

Пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и в результате получил инвалидность.

"Полицейские предложили пострадавшему оплатить его лечение, чтобы тот не подавал заявление, но обещание не выполнили. Мало того, они пытались заверить мужчину, что нашли его уже лежащего на обочине дороги", – рассказали в ДБР.

Все фигуранты уголовных производств подозреваются в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями, а у следователь Гайсинского райуправления – в заведомо незаконном задержании (ч. 1 ст. 2 статьи 365, ч. 1 статьи 371 УК Украины.

За совершенное им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Полицейский брал взятки от предпринимателей, обещая им не препятствовать работать в локдаун

Читайте также: