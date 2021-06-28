Душили и били палкой: в Харькове трое мужчин до комы избили парня, который украл телефон

Душили и били палкой: в Харькове трое мужчин до комы избили парня, который украл телефон

Избитого вора забрали в больницу.

В Харькове трое мужчин в полу смерти избили парня, который, по их мнению, украл у одного из них телефон. Вора избили до потери сознания.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Труха".

"Парень в Харькове украл мобильный телефон у бывшего полицейского из Запорожья. Тот разыскал обидчика и, вместе со своими друзьями, сначала требовали вернуть мобилку (стоимость которой 20 тыс грн), потом, получив отказ, тупо били и душили мужчину", — сообщают очевидцы.

На кадрах видно, как над вероятным вором издеваются, его бьют палкой и душат. Очевидцы требовали прекратить издевательство над мужчиной, но пытки продолжались. На место вызвали полицию. Фигурантов самосуда задержали, а "вора" без сознания забрала скорая.

За избиение человека мужчинам грозит уголовная ответственность.

Напомним, что в Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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