Душили и требовали денег: на Днепропетровщине во время праздников двое братьев и девушка замучили мужчину

Душили и требовали денег: на Днепропетровщине во время праздников двое братьев и девушка замучили мужчину

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

В г. Покров Днепропетровской области двое братьев в возрасте 34 и 36 лет и 22-летняя девушка проникли в дом 76-летнего мужчины. Они замучили потерпевшего до смерти, требуя денег.

Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным следствия, трагедия произошла во время рождественских праздников. 8 января в 19:30 два брата и девушка через окно залезли в дом пострадавшего. Они пытали мужчину: жестоко избивали и душили. Из-за издевательств потерпевший скончался. Тогда злоумышленники украли деньги и мобильный телефон.

ГУ НП в Днепропетровской области

Злоумышленников заметила женщина, которая пришла навестить пожилого мужчину. Тогда они повалили ее на землю и украли серебряную цепочку.

Подозреваемые уже задержаны. Им вручили сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины – п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам), ч. 4 ст. 187 (разбой), а также подозреваемые будут нести ответственность по ч. 2 ст. 186. 22-летняя женщина будет привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), предусматривающий до 15 лет лишения свободы. Мужчинам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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