«Душили и угрожали вывезти в лес»: ветеран, воевавший в горячих точках, заявил о жестоком нападении ТЦК (видео)

Ветеран и работники ТЦК / © Громадське

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Блогер Дана Находка 14 сентября заявила, что ее мужа, ветерана Дмитрия Находа, якобы избили военнослужащие ТЦК в Ковельском районе Волынской области. В то же время в областном ТЦК и СП отрицали эти обвинения и обнародовали видео с бодикамер военнослужащих.

Об этом сообщает hromadske, которое пообщалось с самим Дмитрием Находом и представителями Волынского областного ТЦК и СП.

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Воевал в Белогоровке и Бахмуте: жена ветерана заявила об избиении

В видео, обнародованном 14 сентября, Дана Находка рассказала, что ее мужа, который добровольцем ушел на фронт, воевал в Белогоровке и Бахмуте, был ранен и имеет III группу инвалидности из-за потери слуха, якобы силой посадили в автомобиль ТЦК возле его дома.

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По словам женщины, сначала военнослужащие вроде бы не проверяли документы мужчины, а уже в автомобиле начали его избивать, душить и угрожать вывезти в лес и сломать пальцы.

Она также утверждала, что когда Дмитрий получил телефон, чтобы показать наличие отсрочки, военные якобы пытались отобрать или повредить устройство.

«Когда он начал говорить, что он военный, просто кричать об этом, ему говорили: „А, военный и не служишь?“ — и били еще», — рассказывала Дана.

Женщина также заявила, что после того, как военные увидели документы об отсрочке, мужчину якобы вытолкнули из автомобиля. Когда он попытался сфотографировать бус, по ее словам, военнослужащие снова подошли к нему, душили и потребовали удалить фото.

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Мужчина просил отвезти его в больницу в Ратном: что заявили в Волынском ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП отрицали обвинения ветерана и его супруги. Там говорят, что военнослужащие проверили документы Дмитрия. По данным ТЦК, он показал информацию в приложении «Резерв+», сообщил о прохождении военной службы и наличии отсрочки в связи с инвалидностью.

В центре комплектования отметили, что мужчина просил отвезти его в больницу в Ратном. Однако, по их версии, в служебный автомобиль его не взяли, поскольку этот транспорт используют исключительно для сопровождения военнообязанных в ТЦК.

После проверки данных Дмитрий якобы самостоятельно направился в больницу.

«После этого группа оповещения покинула место происшествия и продолжила исполнение служебных обязанностей. Подчеркиваем, что мужчина в служебном автомобиле ТЦК не находился, а факты избиения мужчины или отнятия у него телефона не подтверждаются», — заявили в Волынском ОТЦК и СП.

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Избили и вытолкали из буса: у ветерана другая версия событий

Сам Дмитрий Наход в комментарии hromadske подтвердил, что военнослужащие ТЦК проверяли его документы. В то же время, его версия событий отличается от той, которую обнародовал областной ТЦК.

По словам ветерана, после проверки документов его все же затащили в автомобиль, где якобы избили.

«Я отошел метров на пять. Они снова подъехали, открыли дверь. Один применил баллончик, двое затащили меня в машину и стали там избивать. Затем вытолкнули из буса. После этого я хотел зафиксировать полицейских и тот бус. Они еще раз подъехали, снова меня схватили, и тогда уже избили очень сильно», — рассказал Дмитрий.

Ветеран также утверждает, что бодикамеры военнослужащих якобы зафиксировали только начало конфликта, после чего их могли отключить. По его словам, видео, которое он снимал сам, военные удалили.

Фото: hromadske / © Громадське

Мужчина обратился в больницу и полицию

После инцидента Дмитрий Наход обратился в больницу и полицию. Его жена сообщила, что медики зафиксировали кровоизлияние в глазу и несколько гематом. В то же время, отдельного осмотра судмедэксперта мужчина не проходил.

В полиции Волыни сообщили, что материалы по факту инцидента передали в Государственное бюро расследований во Львове.

Напомним, на Волыни гражданские подрезали бус ТЦК, в результате чего авто влетело в столб, 4 пострадавших.

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