Душили, избивали и применяли электрошокер: на Николаевщине обнаружили еще одну застенку оккупантов (фото)

СБУ нашла также украинцев, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

Служба безопасности обнаружила еще одну застенку российских захватчиков во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области. Место для пыток оккупанты обустроили на территории захваченного частного дома в поселке Александровка.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в том числе участников движения сопротивления", — говорится в сообщении.

Потерпевших рашисты душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер.

Во время осмотра правоохранители обнаружили "орудие" пыток.

Кроме того, установлены граждани Украины, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям.

Пытки оккупантов

В Херсонской области обнаружили в здании суда застенку, где оккупанты незаконно удерживали украинских граждан.

Ранее правоохранители обнаружили в Херсоне места застенков еще в четырех зданиях, где россияне незаконно удерживали людей и жестоко издевались над ними.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках Херсонской области российские военные держали даже детей.

Известно, что Служба безопасности задержала двух коллаборантов, которые добровольно вступили в созданный оккупантами "главное управление МВД Херсонской области" и похищали украинцев в застенки.

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