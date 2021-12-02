Душили палкой, пока не перестал дышать: в Полтаве посадили подростков, пытавшихся убить 7-летнего мальчика

Душили палкой, пока не перестал дышать: в Полтаве посадили подростков, пытавшихся убить 7-летнего мальчика

7-летнего парня удалось спасти.

В Полтаве двое воспитанников "Центра социально-психологической реабилитации детей" Полтавского областного совета душили и пытались убить 7-летнего мальчика. Один из них приговорен к 10 годам лишения свободы, другой — к 7.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Следствие установило, что в марте 2020 года в помещении "Центра социально-психологической реабилитации детей" двое подростков в возрасте 14 и 17 лет напали на 7-летнего мальчика. Они в присутствии других детей жестоко избили и пытались задушить ребенка. Подростки деревянной полкой давили шею потерпевшего до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Когда ребенок уже не дышал, один из осужденных разрешил свидетелям преступления сообщить персоналу центра об инциденте. 7-летнего мальчика удалось спасти.

14-летнему и 17-летнему парням инкриминировали ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Суд признал юношей виновными в совершении преступления.

"Младший соучастник преступления лишен свободы на 10 лет, старший – на 7. Также последнему будут принудительно оказывать амбулаторную психиатрическую помощь", — сообщили в прокуратуре.

Полтавский апелляционный суд подтвердил приговор суда первого инстанции.

Читайте также: