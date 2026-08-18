"Дуй, пакуй и комплектуй": 10 работников ТЦК в Одессе получили подозрения (фото)

В Одессе объявили подозрения 10 работникам ТЦК ТСП, которые похищали и пытали людей / © Офис Генерального прокурора

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Десятерым военнослужащим одного из районных ТЦК и СП Одессы сообщили о подозрении в похищении людей и пытках. Следствие зафиксировало по меньшей мере восемь потерпевших, над которыми издевались с применением физической силы.

Об этом сообщили ГБР и генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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По материалам следствия, в течение нескольких месяцев военнослужащие незаконно задерживали граждан, применяли к ним слезоточивый газ, избивали и принудительно доставляли в ТЦК.

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В одном из случаев мужчину пытались задержать, сбив его служебным автомобилем. Еще одного пострадавшего душили, избивали, заковали в наручники и под угрозами требовали предоставить пароль от мобильного телефона.

Правоохранители установили, что такие действия не были единичными, а носили системный характер. Для обозначения своих действий фигуранты использовали девиз «Дуй, пакуй и комплектуй». Его работники ТЦК даже устанавливали в качестве заставки на экранах собственных телефонов.

Заставка на мобильном телефоне работника ТЦК и СП в Одессе / © Государственное бюро расследований

В настоящее время следствие установило по меньшей мере восемь потерпевших.

Все подозреваемые были задержаны. Четверым военнослужащим ТЦК объявили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы. Еще шесть военных получили подозрения по факту незаконного лишения свободы.

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Четверым фигурантам, подозреваемым в пытках, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Еще шесть подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как отметил Кравченко, семеро из десяти фигурантов были мобилизованы весной 2025 года, после чего их сразу направили на службу в один из одесских ТЦК. Генпрокурор акцентировал, что государство наделило их формой, полномочиями и ответственностью. Однако, по версии следствия, эти полномочия военнослужащие использовали для незаконного применения насилия в отношении граждан.

«Позиция прокуратуры проста: мы не делим людей по форме, должности или статусу: уклоняющиеся от выполнения своей обязанности перед государством должны отвечать по закону. И те, кто от имени государства применяет незаконное насилие, так же. Закон один для всех», — подчеркнул Кравченко.

В Одессе разоблачили 10 работников ТЦК, которые похищали и пытали людей (7 фото) © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора

К слову, ГБР объявило подозрения еще четырем работникам райотдела ТЦК в Одесской области по громкому делу о насилии и незаконном удержании людей. Общее количество фигурантов выросло до 13 человек. По данным следствия, подозреваемые причастны к пыткам, запугиванию и избиению мужчин, которых принудительно удерживали в помещениях военкомата. Девять ранее разоблаченных фигурантов суд оставил под стражей без права залога.

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