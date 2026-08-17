Два BMW снесли летнюю террасу в центре Киева: один из участников ДТП уже сбивал насмерть ребенка

ДТП в Киеве / © Полиция Киева

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В понедельник, 17 августа, в центре Киева произошла крупная авария. Из-за столкновения двух внедорожников один из них разбил летнюю площадку кафе.

ТСН собрал все подробности о ДТП.

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ДТП в Киеве 17 августа — что известно

Авария произошла около 11:30 в Печерском районе на улице Большой Васильковской, недалеко от Дворца «Украина». Первоначально в Сети появлялась информация об участии только одной машины. Однако в отделе коммуникации полиции Киева редакции ТСН.ua подтвердили, что столкнулись два автомобиля бренда BMW.

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На фото и видео с места происшествия видно, что один из автомобилей после удара влетел на летнюю террасу кафе, снеся навесные конструкции. Вторая машина опрокинулась и осталась лежать рядом со входом.

Авария в Киеве / © Полиция Киева

По предварительной информации полиции Киева, 36-летний водитель BMW X3, выезжая со второстепенной дороги, нарушил требования знаков «Дать дорогу» и «Движение направо». В результате этого он столкнулся с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

От столкновения BMW X3 вылетел на летнюю площадку заведения и опрокинулся. К счастью, никто из посетителей ресторана или пешеходов на тротуаре не пострадал.

В результате аварии травмировался 36-летний вождь BMW X3. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медучреждение, где у него отберут анализы на состояние опьянения. Водитель BMW X7 по результатам осмотра на месте был трезв. Полиция проводит проверку правовой квалификации события.

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Что известно о водителях и участниках аварии

По данным источников в правоохранительных органах, среди участников происшествия есть бывший «смотрящий» по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Богдан Городнюк.

Собеседники издания отметили, что Городнюк получил травмы и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В то же время, у Островского проверка прибором «Драгер» на месте аварии не выявила признаков алкогольного опьянения.

Авария в Киеве. / © Полиция Киева

Следует отметить, что Кирилл Островский уже фигурировал в резонансной аварии. В июле 2018 года в Киеве за рулем внедорожника он на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка, погибшего от полученных травм. Тогда ему выдвинули подозрение за нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление потерпевшего в опасности.

Появилось видео момента столкновения: подробности

Позже полиция Киева обнародовала видеозапись момента аварии.

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Дата публикации 16:58, 17.08.26 Количество просмотров 62 Авария в центре Киева: водитель нарушил правила и тараном влетел в кафе

Зеленский отреагировал на ДТП: что заявил президент

На ДТП в столице отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«За рулем был человек, который уже очень давно должен потерять право быть водителем», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость «усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь».

«Нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные шаги. Рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации и все необходимые государственные институты, чтобы подготовить изменения», — подчеркнул президент.

ДТП в Киеве 17 августа / © скриншот с видео

ДТП в Украине — последние новости

Напомним, что смертельная авария на Соломенке произошла 5 июня. Тогда Мерседес на большой скорости пытался обогнать другие машины полосой общественного транспорта, но влетел в подземный переход с людьми. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 12-летний Гриша Глушич, возвращавшийся из школы.

Также мы писали, что на Житомирском шоссе 24-летний водитель Audi врезался в грузовик с прицепом — в результате столкновения его 27-летняя жена и двухлетний ребенок погибли на месте, а сам водитель попал в больницу.

А на Львовщине 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил насмерть 38-летнего пешехода. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске. Трагедия произошла на виду у его 17-летнего сына.

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