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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Два часа под завалами: пострадавшая от удара по Камышувасу рассказала о гибели восьми коллег

Два часа под завалами: пострадавшая от удара по Камышувасу рассказала о гибели восьми коллег

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Камышеваха

Камышеваха / © Национальная полиция Украины

Две женщины, пострадавшие в результате российского удара по Камышувасу, рассказали Новости.LIVE , где были в момент атаки и как спаслись.

Одна из пострадавших вспомнила, что вынесла мусор и вернулась в помещение. Что произошло дальше, она не помнит. После обрушения женщина провела под завалами около двух часов.

По ее словам, напарница, находившаяся рядом с ней, погибла сразу. В общей сложности, как рассказала пострадавшая, в тот день погибли восемь женщин из ее бригады.

Другая пострадавшая рассказала, что при обстреле была на огороде. К укрытию в подземной школе она не пошла.

Удар РФ по Камышувасу: оккупанты повторно атаковали укрытие

Как стало известно, российские войска атаковали школу, где местным жителям еженедельно оказывали гуманитарную помощь. После первого авиаудара люди скрылись в укрытии, однако оккупанты нанесли повторный удар — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по месту, где находились люди.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По имеющейся информации, работу спасателей усложняет угроза повторного российского удара, поэтому поиск людей ведется в опасных условиях.

Корецкий также отметил, что русские военные знали о назначении учебного заведения. Там же еженедельно местные жители, оставшиеся в Камышевасе, получали гуманитарную помощь.

Напомним, ранее российские кафиры получили приказ казнить пленных в Запорожье. Российские военные без колебаний убили безоружных украинских защитников.

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