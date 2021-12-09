Два человека погибли, семь в больнице: подробности ДТП с маршруткой в Тернопольской области

Два человека погибли, семь в больнице: подробности ДТП с маршруткой в Тернопольской области

В результате столкновения в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса.

В Тернопольской области в результате ДТП погибли два человека и семь получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

ДТП произошло на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Лозовая вчера, 8 декабря, около 17:00. Столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка.

Водителя и пассажира рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии. Всего в больнице находятся семь пострадавших.

"В ходе расследования стало известно, что автобус переоборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие согласно ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие за собой гибель нескольких человек)", — отметили в полиции.

Напомним, что в киевском микрорайоне Осокорки, на пересечении улиц Центральной и 64-й Садовой, девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, буквально снес промчавшийся через "зебру" автомобиль, не сбавляя скорости.

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