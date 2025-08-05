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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Два человека получили ранения в результате российской атаки на Запорожье

Вражеская атака на Запорожский район: двое раненых в результате удара FPV-дроном

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Российский fpv-дрон ударил по Беленькому. Ранена 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, сколько украинских территорий захватили россияне в июле. Известно, что больше всего территорий в течение прошлого месяца потеряно на Новопавловском направлении — 34% от общей площади. Там ВС РФ совершили 12% штурмовых действий в месяц.

Отметим, что главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил о том, что наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия по захвату наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

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