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Два человека получили ранения в результате российской атаки на Запорожье
Вражеская атака на Запорожский район: двое раненых в результате удара FPV-дроном
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Российский fpv-дрон ударил по Беленькому. Ранена 43-летняя женщина и 49-летний мужчина.
Им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, сколько украинских территорий захватили россияне в июле. Известно, что больше всего территорий в течение прошлого месяца потеряно на Новопавловском направлении — 34% от общей площади. Там ВС РФ совершили 12% штурмовых действий в месяц.
Отметим, что главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил о том, что наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия по захвату наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.