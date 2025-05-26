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- Украина
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Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району — ОВА
Пострадавшим оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.
В ночь на воскресенье русские войска обстреляли населенный пункт Юрковка в Запорожском районе.
В результате удара пострадали двое гражданских, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
«После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом», — рассказал Федоров.
По его словам, ранения получили 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.
На месте атаки работают спасатели и аварийные службы.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами.