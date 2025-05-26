Враг обстрелял Запорожскую область / © Getty Images

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В ночь на воскресенье русские войска обстреляли населенный пункт Юрковка в Запорожском районе.

В результате удара пострадали двое гражданских, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом», — рассказал Федоров.

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По его словам, ранения получили 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки работают спасатели и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами.

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