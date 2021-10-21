Два человека сгорели заживо в собственном доме в Луганской области фото

Что стало причиной возгорания — выясняют эксперты.
Сегодня, 21 октября, в жилом доме в селе Раздольное Старобельского района Луганской области во время пожара погибли двоє людей. Пожарные получили сообщение о возгорании в 7:03 ч. утра.
"На момент прибытия спасателей на место происшествия огнем было полностью охвачено жилой дом. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух граждан", — сообщили в пресс-служба ГСЧС области.
Семеро спасателей с помощью 2 единиц спецтехники ликвидировали пожар на площади 49 кв. в 10:20.
Причины и обстоятельства возгорания выясняют специалисты.
Напомним, в Киеве во время пожара в квартире угорели супруги.