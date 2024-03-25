Два дня без еды и теплой одежды: в горах Закарпатья пограничники спасли заблудившихся "альпинистов"

Молодые люди направлялись в Румынию и заблудились, их нашли за три километра до границы.

В горах Закарпатья пограничники спасли заблудившихся "альпинистов".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток трое молодых людей без снаряжения и запасов пищи "торили" дорогу в Румынию, но заблудились и около 3 км до границы дойти не смогли. Впрочем, попали на глаза пограничникам, поэтому пришлось "туристов" накормить и отогреть, прежде чем сложить на них админпротоколы", – говорится в сообщении.

Ранее на Закарпатье двое молодых людей пытались пересечь границу, выдавая себя за подростков.

Напомним, в Закарпатье уклонтсты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией.

Недавно на Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 22-й случай гибели при попытке преодоления реки, которой пролегает границу с Румынией.

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