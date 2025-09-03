- Дата публикации
Два дня искала хозяина на развалинах дома в Киеве: стала известна судьба собаки Джесси
Обстрел Киева 28 августа разрушил мир собаки Джесси. Она два дня ожидала хозяина на развалинах дома в Дарницком районе столицы, однако он так и не вернулся. Человека, который был самым родным для пушистой, убила Россия.
История собаки Джесси, не покидавшей руины дома в Киеве, где погиб ее хозяин, получила счастливый финал. Ее вернули домой — в семью любимого хозяина.
Об этом сообщает ГСЧС.
Щемящая история Джесси
После жуткого удара по Киеву 28 августа Джесси не покидала место атаки два дня. Она до последнего надеялась, что его родного человека спасут. И все напрасно.
Сначала Джесси приютили спасатели ГСЧС, должным образом позаботившись о расстроенном друге человека. В них она получила крышу, тепло и заботу. А впоследствии Джесси ожидал лучший подарок. Да, она вернулась в свою настоящую семью — сына это внучки погибшего хозяина.
К счастью, у невероятной Джесси снова есть дом. Там ее любят, там жил именно ее Человек, которому он был верен всегда. До самой смерти и после нее.
«Жизнь продолжается! История Джесси — о боли, но и о надежде, любви и несокрушимой связи, которая дарит веру в свет», — отметили в ГСЧС.
Как мы писали ранее, кровавый удар РФ по Киеву 28 августа убил и ранил десятки человек. Среди погибших — хозяин собаки Джесси, которая находилась на месте обстрела, ища своего самого родного человека. Он работал охранником и дежурил на стоянке во время атаки.
Спасатели помогли не только пострадавшим людям, но и испуганным животным. В частности, они забрали Джесси.
Впереди у четырехлапой должно быть обследование состояния здоровья, оно постепенно будет адаптироваться к новой среде.