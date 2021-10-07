Два дня не выходила из дома: в Херсонской области сын убил родную мать

Пенсионерка получила смертельные травмы.
В Геническую районную больницу с телесными повреждениями госпитализировали 75-летнюю жительницу одного из сел Генического территориального общества. Вчера от полученных травм она скончалась.
Об этом сообщили в полиции.
Следователями и оперативниками территориального подразделения полиции установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее 42-летний сын.
Несколько дней назад у мужчины с женщиной возник конфликт, в ходе которого сын избил мать. Избитая женщина два дня не выходила из дома и односельчане по ее адресу вызвали "скорую помощь".
Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение, однако вчера пенсионерка умерла. У потерпевшей произошло кровоизлияние в мозг.
Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Напомним, в Мирнограде злоумышленники ворвались в частный дом, убили мужчину и завладели деньгами его отца.