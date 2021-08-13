Два дня сидел голодный, пока мать выпивала: под Харьковом полицейские спасли 2-летнего мальчика от собственной матери

Два дня сидел голодный, пока мать выпивала: под Харьковом полицейские спасли 2-летнего мальчика от собственной матери

Ребенка отдали бабушке, а на мать составили протокол

В Чугуеве Харьковской области у матери забрали 2-летнего сына и временно передали бабушке. Работники ювенальной полиции и службы по делам детей обнаружили, что ребенка не кормили, а мать выпивала.

Об этом рассказывают в полиции Чугуевщины.

Во время рейда сотрудники полиции и представители службы по делам детей посетили 36-летнюю женщину, которая воспитывает 2-летнего сына. В доме инспекторы увидели выбитые окна, везде разбросанные бутылки из-под алкогольных напитков, а также нож в свободном доступе.

"После выяснения обстоятельств, инспектор ювенальной превенции и работник соцслужбы обнаружили, что ребенок был голодным 2 дня, пока мать выпивала. Правоохранители составили на женщину протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанности обязанностей по воспитанию детей)", — рассказывают в полиции.

Мальчика передали бабушке. Эту семью пообещали проверять систематически.

Напомним, что Новоград-Волынском районе Житомирской области полицейские разыскали мать, которая исчезла из дома на неделю и оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра.

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