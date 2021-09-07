Два года скрывался от полиции: в Киеве задержали мужчину, который ударил ножом в живот жителя Днепропетровской области

Два года скрывался от полиции: в Киеве задержали мужчину, который ударил ножом в живот жителя Днепропетровской области

Происшествие случилось еще в 2019 году в одном из развлекательных заведений Новомосковска.

Правоохранители Днепропетровской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Гражданин два года скрывался в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось еще в ноябре 2019 года. Тогда в одном из развлекательных заведений Новомосковска мужчина во время конфликта ударил ножом в живот местного жителя. После чего скрылся с места преступления.

Подозреваемый в покушении на убийство практически два года скрывался от правоохранителей. Все это время он находился в столице. Там же его и задержали.

"По данному факту следственным Новомосковского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 ("Покушение на убийство") УК Украины. Правоохранители доставили подозреваемого в Днепропетровскую область, где избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Луцке задержали мужчину, который жестоко убил приятеля и пытался обмануть полицию.

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