Два года скрывался в Италии: в Каменском мужчина возле магазина битой избил прохожего

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

В Каменском Днепропетровской области возле одного из городских торговых павильонов мужчина избил битой прохожего. После чего долгое время скрывался от правоохранителей в одном из городов Италии.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Еще в 2018 году гражданин Украины, который находился в нетрезвом состоянии, возле торгового павильона побил битой прохожего. После чего скрылся с места преступления. Разыскать его правоохранители смогли только через два года. Все дело в том, что подозреваемый скрывался в итальянском городке Империя.

"По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровской областной прокуратуры принимались меры по фактическому приему выданного с Итальянской Республики украинца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения") УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас гражданин находится под стражей и ожидает суда.

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