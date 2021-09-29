Два года скрывался в Италии: в Каменском мужчина возле магазина битой избил прохожего

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
В Каменском Днепропетровской области возле одного из городских торговых павильонов мужчина избил битой прохожего. После чего долгое время скрывался от правоохранителей в одном из городов Италии.
Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
Еще в 2018 году гражданин Украины, который находился в нетрезвом состоянии, возле торгового павильона побил битой прохожего. После чего скрылся с места преступления. Разыскать его правоохранители смогли только через два года. Все дело в том, что подозреваемый скрывался в итальянском городке Империя.
"По поручению Офиса Генерального прокурора Днепропетровской областной прокуратуры принимались меры по фактическому приему выданного с Итальянской Республики украинца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения") УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Сейчас гражданин находится под стражей и ожидает суда.
Напомним, что в Харькове пятеро иностранцев-нелегалов устроились на работу в службу доставки еды. В отношении их копы составили админпротоколы.