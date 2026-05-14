Демобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Верховной Раде предлагают радикально изменить правила прохождения военной службы во время войны. Новые законопроекты предусматривают обязательную ротацию после 90 дней на фронте и право на демобилизацию при определенных условиях.

Об этом свидетельствуют законопроекты №15242 и №15233 на сайте парламента.

В парламенте зарегистрировали законопроекты, касающиеся демобилизации, реинтеграции военнослужащих, а также обязательной ротации и предельных сроков службы во время войны. Документы предусматривают, в частности, ограничение срока пребывания бойцов в зоне боевых действий до 90 дней и урегулирование механизма демобилизации.

Реклама

Ротация и предельные сроки службы

Один из законопроектов — «Об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны» — предлагает определить, что:

непрерывное пребывание военнослужащих в районе боевых действий не может длиться более 90 дней;

после завершения этого срока военные должны обязательно возвращаться в пункты постоянной дислокации для ротации;

повторное направление в зону боевых действий будет разрешено не ранее чем через 180 календарных дней после возвращения.

Законопроект о демобилизации

Другой законопроект «О демобилизации и реинтеграции военнослужащих» предлагает закрепить право на увольнение из армии после 24 месяцев непрерывного прохождения военной службы. В то же время такая норма будет действовать только для тех военнослужащих, которые не менее трех месяцев непосредственно участвовали в боевых действиях.

Четкие сроки службы и демобилизация — последние новости

Напомним, в Украине готовят реформу военной службы, предусматривающую переход на контрактную систему с четкими сроками и гарантированной демобилизацией. По данным СМИ, Минобороны и Генштаб рассматривают три типа контрактов: 10 месяцев для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев для новобранцев в боевых подразделениях и 2 года для тыловых должностей (медики, операторы БпЛА, связисты). После завершения контракта обещают индивидуальную отсрочку от повторного призыва.

Система должна касаться как новичков, так и тех, кто уже служит, при этом возможность оставаться мобилизованным без контракта сохранится.

Реклама

К слову, в Раде зарегистрировали законопроект «О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности», который предлагает создать Единый реестр мобилизационных потребностей. Документ предусматривает открытый доступ граждан к информации об очередности призыва, требованиям к возрасту, здоровью и специальностям, а также четким обоснованиям ограничений. Согласно проекту, ВСУ будут формировать реестр, а призыв будет происходить по прозрачным критериям.

Новости партнеров