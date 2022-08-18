Два года терроризировали украинцев: СБУ разоблачила хакеров, которые постоянно сообщали о "минировании"

СБУ задержала хакеров, которые два последних года сообщали о "заминировании" в Украине.

Спецслужба разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров FR Destructor.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленники два года сообщали о "заминировании" разных объектов в Украине. Особенно они активизировались накануне полномасштабного вторжения России в Украину. В последние места они снова возобновили свою деятельность.

СБУ задержала хакеров по месту их жительства после того, как преступники снова сообщили о массовых минированиях на западе Украины.

Следствие установило, что подозреваемые: отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождение; подыскивали в социальных сетях пользователей, привлекаемых к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании; организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Напомним, оккупанты ударили по Харьковщине и дистанционно минируют территории.

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