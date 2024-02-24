Два года большой войны: как изменился Зеленский (фото)

ТСН.ua выяснял, как президент Зеленский изменился за время войны.

До 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский всегда был улыбающимся, бритым и в деловом костюме.

Как изменился Зеленский за 5 лет / Фото: ТСН.ua

23 февраля, за день до полномасштабного вторжения, в Киев прибыли президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа. На лице главы государства видна озабоченность. Как оказалось позже, во время этой встречи Зеленский сказал лидерам Литвы и Польши, что в ближайшие часы Путин начнет полномасштабное вторжение.

Владимир Зеленский с президентами Литвы и Польши 23 февраля 2022 года / Фото: Офис президента Украины

В последний раз президент выступил в деловом образе в своем видеообращении перед украинцами 23 февраля 2022 года, за несколько часов до нападения РФ.

Следующие два года глава государства ежедневно (за исключением буквально нескольких раз) будет записывать видеообращения, которые станут своеобразной хроникой войны.

Но теперь внешний вид Зеленского изменился – вместо гладко выглаженного костюма с галстуком – одежда оливкового цвета в милитаре стиле. А на лице – трехдневная щетина.

В книге журналиста американского журнала Time Саймона Шустера говорится, что на экстренном саммите европейских лидеров 24 февраля 2022 года, к которым присоединился Зеленский, он был "бледен и устал, со щетиной и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это сказывалось". "Возможно, вы видите меня живым в последний раз", — сказал европейцам Зеленский.

Президент Зеленский сейчас, в 2024 году / Фото: Associated Press

Но изменился ли президент "внутри"?

По словам Шустера, война сменила украинского президента — "но не всегда к лучшему".

Шустер вспомнил, что в самые критические моменты реакция президента на действия оккупантов была жесточайшая: "Он отдавал самые строгие из возможных приказов – не проявляйте милосердия, используйте все доступное оружие, чтобы уничтожить там все российское".

"Во время предвыборной кампании он показался мне наивным волшебником, который готовится попасть в мир циников, олигархов и бандитов. До конца 2019 года он потерял большую часть своей невиновности. Но власть еще не закалила его. Наибольшие изменения произошли в первые месяцы российского вторжения., уверенный, мстительный, неполитический, смелый вплоть до безрассудства и безжалостности к стоящим на его пути, он устремлял гнев и стойкость своего народа и целеустремленно выражал это миру.

Но именно мастерство, которое он оттачивал более 20 лет как актер, сделало Зеленского столь эффективным в этой войне. Публично его друзья и сотрудники говорили, что он всегда обладал качеством, чтобы делать это хорошо. Лично они признаются, что испытывают шок от него. Большинство украинцев не верили, что у него эти качества. Я тоже", – отмечал Шустер.

Владимир Зеленский и Саймон Шустер. Фото: Саймон Шустер/Twitter

По мнению журналиста, именно способность президента побороть свой страх во многом связана с тем, как Украина пережила эту угрозу своему существованию.

В прошлом году первая леди Елена Зеленская замечала, что ее муж совершенно не изменился, но после начала войны почти перестал улыбаться.

Владимир и Елена Зеленские в 2019 году / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские в 2023 году / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Два разных лица... Не потому, что он зарос, потому что появилась часть военной униформы. Просто другое выражение лица", – так трансформацию президента говорил психотерапевт Олег Чабан. Он убежден, что большая война сделала Зеленского сильнее. Речь идет о посттравматическом росте.

Фото: Facebook/Олег Саакян

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