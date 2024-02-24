Два года великой войны: Сырский вспомнил битву за Киев, освобождение Херсона и попытку контрнаступления

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сделал заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Заявление нового главкома появилось в его Telegram-канале.

Сырский подчеркнул, что эти два года "превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой".

По его словам, "когда многотысячные колонны российских оккупантов подвинули по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю — никто в мире не верил, что мы выстоим". Впрочем, верили Силы обороны; тысяч добровольцев, штурмовавших военкоматы; рядовые украинцы, которые шли в Тероборону и занялись волонтерством.

"Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла. Между оружием и эвакуацией — мы выбрали оружие. Потом было сражение за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома. Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона", — подчеркнул Сырский.

Вспомнил главнокомандующий и "попытку украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата". Впрочем, он отмечает, что ВСУ противостоят оккупантам вдоль всей линии фронта.

Сырский также почтил память погибших защитников и защитниц, погибших в войне с РФ. Он поблагодарил военных, "которые и в эти минуты отбивают российские атаки и уничтожают врага", медикам, спасателям, волонтерам, а также партнерам за помощь.

"Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем самое ценное, что у нас есть, — жизнь украинского воина. Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможно", — добавил Сырский.

Как сообщалось, в Киев прибыли западные лидеры во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони; Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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