Два города Украины остались без воды после атаки РФ: что известно

Отключение воды / © Getty Images

Ночная массированная российская атака по Украине 17 февраля оставила без водоснабжения часть Одессы и города Бурштын Ивано-Франковской области. В то же время в Бурштыне прекратилось еще и теплоснабжение.

Об этом сообщили «Инфоксводоканал»и «Суспильне».

Ситуация с водой в Одессе

В Одессе из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остались жители Киевского района и части Хаджибейского, а также сел Лиманка и Красный Хутор, жилых массивов «Радужный», «Совиньон 1-5», «Черноморка» и ЖКП «Таирово».

Кроме того, у части потребителей Хаджибейского и Приморского районов возможно снижение давления воды или ее отсутствие на верхних этажах.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, после чего водоснабжение должно стабилизироваться.

Стоит отметить, что город уже не впервые сталкивается с подобной ситуацией. В ночь на 15 февраля Одесскую область массированно атаковали ударные беспилотники, что повлекло повреждение гражданской и транспортной инфраструктуры. Из-за аварийного обесточивания без воды тогда остались жители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского районов. В горсовете, ссылаясь на водоканал, обещали восстановить подачу в течение дня.

Отключение воды и тепла в Бурштыне

Также проблемы с коммунальными услугами зафиксировали в Бурштыне. Утром 17 февраля во время воздушной тревоги там раздались взрывы — Воздушные силы предупреждали об угрозе крылатых ракет.

После этого, по информации корреспондентов «Суспильного», в квартирах жителей прекратились централизованное отопление и подача горячей воды. Сейчас официальных деталей от властей нет.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу дронами, повредив инфраструктуру, жилую многоэтажку, магазин, СТО и гаражи. Пострадали три человека: двух мужчин госпитализировали (один в тяжелом состоянии), женщине помогли на месте.