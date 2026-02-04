- Дата публикации
Два гроба за полгода: страшная судьба матери на Ровенщине, чей сын погиб на фронте, а другого сбил насмерть военный
В Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня: его родной брат погиб на фронте — мама за полгода потеряла двух сыновей.
В Ровенской области 26-летний военный сбил 25-летнего парня и оставил умирать на обочине. В результате ДТП 25-летний пострадавший погиб. Это уже вторая трагедия в семье, ведь несколько месяцев назад на фронте отдал жизнь за Украину родной брат погибшего.
Об этом сообщают местные издания ІTV и «Ровно вечернее», а также пресс-служба ГБР.
Сбил и скрылся
Трагедия произошла 29 января. За рулем автомобиля Jeep Cherokee находился 26-летний житель Тернопольской области.
«Водитель допустил наезд на пешехода. Однако, вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, он покинул место ДТП», — отметили в полиции.
30 января примерно в 08:30 к стражам порядка обратился 59-летний мужчина, который обнаружил тело неизвестного на автодороге вблизи села Шубков. Погибшим оказался 25-летний житель села Новая Украинка.
По словам правоохранителей, водитель решил скрыть следы преступления. После бегства он заявил о похищении своего внедорожника. Чтобы сделать легенду более убедительной, утром он совершил еще один звонок в полицию, сообщив, что якобы «нашел» свой автомобиль.
Был ли водитель военным
В Сети сразу начали распространяться слухи, что беглый водитель — военнослужащий.
Центр противодействия дезинформации сначала уверял, что это фейк. «Виновником ДТП является 26-летний гражданский. Ни один военный к инциденту не причастен», — говорилось в сообщении.
Однако впоследствии этот пост исчез со страницы ЦПД.
В то же время, в ДБР сообщили, что работники Бюро задержали и сообщили о подозрении командиру батареи одной из воинских частей Ровенской области, совершившего смертельное ДТП и покинувшего потерпевшего на обочине.
«В результате ДТП 25-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Его тело было обнаружено только утром 30 января. Водитель покинул место аварии, не вызвал скорую помощь и не проверил состояние потерпевшего. В тот же день стражи порядка обнаружили автомобиль с характерными повреждениями и установили личность водителя», — говорится в сообщении.
Военному сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Мать потеряла двух сыновей
По словам местных, погибшим является 25-летний житель села Новая Украинка Олег Мулявка. Он работал в селе Тучин на местном колбасном заводе.
«Хороший человек. Его все любили», — говорит о погибшем соседка.
Три месяца тому назад на войне погиб его родной брат Андрей Мулявко. Меньше чем через полгода мама похоронила двух сыновей.
С братом погибшего в ДТП 26-летним военным Андреем Мулявкой попрощались 14 ноября 2025 года. Он погиб 5 ноября 2025 года в Донецкой области, а присоединился к рядам Сил обороны еще в начале полномасштабного вторжения 2022 года. Детей у него не было.
