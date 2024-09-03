Два из шести членов наблюдательного совета Укрэнерго решили уволиться вслед за Кудрицким

Доббени и Андреансен работали членами наблюдательного совета государственного Укрэнерго с декабря 2021 года.

Два члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреансен заявили о прекращении работы в государственной компании.

Об этом говорится в сообщении НЭК Укрэнерго.

Накануне председатель правления компании Владимир Кудрицкий обратился в наблюдательный совет с заявлением об отставке. Наблюдательный совет большинством голосов – 4 из 6 – принял решение об увольнении Кудрицкого с согласия сторон.

3 сентября в отставку подали те два члена наблюдательного совета — Доббени и Андреансен, которые накануне не голосовали за одобрение заявления Кудрицкого об увольнении.

Доббени и Андреансен работают членами наблюдательного совета Государственного Укрэнерго с декабря 2021 года.

Напомним, об уходе Владимира Кудрицкого с должности председателя правления НЭК "Укрэнерго" стало известно вечером 2 сентября. Представители энергоотрасли и некоторые нардепы выступили в поддержку Кудрицкого и осудили решение об его отставке.