Российский удар по энергетической инфраструктуре / © ДТЕК

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Российские войска вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате массированной атаки в Днепропетровской области часть Днепра и прилегающих населенных пунктов осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В результате обстрелов были повреждены несколько энергетических объектов, в частности объект компании «ДТЭК Днепровские электросети».

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Без электроэнергии осталась часть Днепра, город Самар и прилегающие районы. Также обесточены отдельные объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская, из-за масштабного отключения электроэнергии в Днепре прекратили работу трамваи, троллейбусы и метро.

В ДТЭК отметили, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В Одессе уже второй день нет света

Тем временем в Одессе продолжаются проблемы с электроснабжением после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Город переживает уже второй день масштабного отключения электроэнергии.

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По сообщениям местных Telegram-каналов, из-за отсутствия электроэнергии некоторые жители начали разводить костры и готовить еду прямо на балконах многоэтажных домов.

Масштабные отключения электроэнергии в двух крупных украинских городах стали очередным следствием российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, эксперты предполагают, что в ближайшие два месяца ситуация с электроснабжением в Украине будет повторяться по кругу: после российских обстрелов будут происходить аварийные отключения, а затем энергетики будут оперативно восстанавливать сети до следующей атаки.

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