Два лета в оккупации: в Сети показали, как выглядит курортная Кирилловка (видео)

В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.
В Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.
Видео с побережья Азовского моря было опубликовано в местном паблике.
На кадрах виден совсем безлюдный пляж, который еще два года назад был полностью заполнен людьми.
Только медузы, на которые постоянно жаловались украинские отдыхающие, валяются на песке.
В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.
Также украинцы обратили внимание, что киоск вверху над пляжем до сих пор остался окрашен сине-желтым.
Ранее сообщалось, что на берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все большее число дельфинов из-за загрязнения оккупантами Азовского моря.
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