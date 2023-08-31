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Два лета в оккупации: в Сети показали, как выглядит курортная Кирилловка (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3058
Время на прочтение
1 мин
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Два лета в оккупации: в Сети показали, как выглядит курортная Кирилловка (видео)

В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.

В Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.

Видео с побережья Азовского моря было опубликовано в местном паблике.

На кадрах виден совсем безлюдный пляж, который еще два года назад был полностью заполнен людьми.

Как сейчас выглядит оккупированная курортная Кирилловка: в Сети показали видео

Как сейчас выглядит оккупированная курортная Кирилловка: в Сети показали видео

Только медузы, на которые постоянно жаловались украинские отдыхающие, валяются на песке.

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В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.

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Также украинцы обратили внимание, что киоск вверху над пляжем до сих пор остался окрашен сине-желтым.

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Дата публикации
Просмотры
3058
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