Два лета в оккупации: в Сети показали, как выглядит курортная Кирилловка (видео)

В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.

В Сети показали, как выглядят сейчас пляжи оккупированной россиянами куротной Кирилловки Запорожской области.

Видео с побережья Азовского моря было опубликовано в местном паблике.

На кадрах виден совсем безлюдный пляж, который еще два года назад был полностью заполнен людьми.

Как сейчас выглядит оккупированная курортная Кирилловка: в Сети показали видео

Только медузы, на которые постоянно жаловались украинские отдыхающие, валяются на песке.

В комментариях пользователи выразили уверенность, что в следующем году обязательно приедут отдыхать в украинскую Кирилловку.

Также украинцы обратили внимание, что киоск вверху над пляжем до сих пор остался окрашен сине-желтым.