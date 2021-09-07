Два месяца ареста: оккупационный суд Крыма избрал меру пресечения Нариману Джелялу

Его обвиняют в пособничестве повреждения газопровода.

Два месяца ареста. Такую меру пресечения избрал оккупационный суд Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу.

Также читайте Следствие получило информацию, что оккупанты пытали задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 сентября.

Отмечается, что очередная облава на крымских татар состоялась на полуострове в субботу, 4 сентября. На рассвете силовики ворвались в дома нескольких крымскотатарских семей, в том числе и Наримана Джеляла. Его отвезли сначала в какой-то подвал, где пытали. Об этом задержанный впоследствии рассказал адвокатам, которые за сутки нашли Наримана в здании ФСБ.

Официально его обвиняют в пособничестве повреждения газопровода в районе села Перевальное. Российские силовики заявляют, что это произошло 23 августа. Именно в этот день в Киеве проходила "Крымская платформа", где находился и Джелял. И председатель Меджлиса крымскотатарского народа, и президент Украины уверены: новые репрессии — это месть Кремля именно за этот форум. Массовые аресты осудили также в ЕС и США.

Новости мира: оккупационный суд Крыма избрал меру пресечения Нариману Джелялу - арест на 2 месяца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку