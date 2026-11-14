Два МиГ-29 в обмен на "охотников" за дронами: какие уникальные украинские технологии заинтересовали Польшу

МиГ-29 ВС Польши / © Википедия

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В рамках оборонного сотрудничества Варшава планирует усилить свою противовоздушную оборону украинскими разработками в обмен на передачу Киеву двух истребителей МиГ-29. Польскую сторону, прежде всего, интересуют передовые технологии в сфере БПЛА и противодействия им — в частности, акустические комплексы для выявления целей. Такие системы способны фиксировать вражеские беспилотники по шуму двигателей, что позволяет эффективно противодействовать даже оптоволоконным FPV-дронам, которые остаются невидимыми для обычных средств радиоэлектронной разведки.

Об этом пишет Defence Express.

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Детали оборонного соглашения и обмен боевым опытом

Соглашение об обмене находится в стадии согласования последних деталей. Об этом во время визита в Киев на этой неделе заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

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Польскую сторону, прежде всего, интересуют технологии обнаружения, нейтрализации и физического уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Обмен может также включать конкретные украинские ударные беспилотные системы большой дальности.

В Варшаве заинтересованы не только в самих образцах вооружения, но и в практическом опыте их применения. Поэтому министерства обороны Украины и Польши договорились о создании совместных рабочих групп, которые будут заниматься интеграцией украинского боевого опыта в польскую армию.

Как работает украинская акустическая система Zvook

Среди разработок, которые могут заинтересовать Польшу, акустические системы обнаружения вражеских дронов от украинской компании Zvook. Эти технологии уже привлекали представителей европейских армий, военных США и структур НАТО.

Разработчики создали аппаратно-программный комплекс, который с помощью акустических датчиков и искусственного интеллекта выявляет воздушные цели на малых и средних высотах. Система способна фиксировать крылатые ракеты, беспилотники, вертолеты и самолеты по характерному звуку их двигателей.

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Проект начали в 2002 году львовские ИТ-специалисты и инженеры-энтузиасты. С этого момента систему существенно усовершенствовали, создали несколько ее версий и расширили базу калиброванных аудиоданных. По утверждению разработчиков, уровень ложных срабатываний составляет менее 2%.

Одна из версий комплекса Zvook Tracking не только фиксирует полет ракеты или беспилотника типа «Шахед», но и определяет точный азимут на цель. Система может интегрироваться с поворотными камерами видеонаблюдения и передавать данные по средствам поражения.

Спасение от дронов на оптоволокне

Отдельное направление разработок компании — компактные акустические системы для обнаружения и противодействия FPV-дронам на близких расстояниях непосредственно на линии фронта.

Такие сенсоры распознают беспилотники по характерному звуку, в том числе и управляемые через оптоволокно. Последние представляют особую проблему, поскольку электронные детекторы их не выявляют.

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В частности, тактический акустический детектор Zvook NW0 имеет круговой обзор на 360 градусов и встроенный искусственный интеллект. Он способен обнаруживать приближение FPV-дрона на оптоволокне на расстоянии от 150 до 450 метров.

После обнаружения угрозы устройство передает уведомление на электронную карту пользователя и/или активирует световой индикатор, предупреждая военных. Такие разработки используют отдельные подразделения Национальной гвардии Украины.

Защита восточной границы Польши и успешные тесты с НАТО

Генеральный директор Zvook Марьян Сулим, комментируя интерес Польши к украинским разработкам для Defense Express, отметил, что страна быстро реагирует на угрозу российских беспилотников и стремится как можно скорее ввести соответствующие системы.

По его словам, Польша проводит практические демонстрации и испытания, чтобы развернуть системы обнаружения и противодействия дронам в течение месяцев, а не лет.

«Такая срочность вполне оправдана. Восточная граница Польши — граничащая с Беларусью и выходящая на Калининградский коридор — нуждается в пассивном акустическом слое раннего предупреждения, работающего там, где радиолокационные и радиочастотные системы обнаружения оказываются недостаточными», — заявил Марьян Сулим.

Он отметил, что акустическая система Zvook уже работает в самых опасных районах Украины и имеет опыт масштабного боевого применения.

Еще одним подтверждением возможностей украинской разработки стали испытания в октябре 2026 года. Тогда пассивную акустическую систему отслеживания с камерой Zvook интегрировали в систему управления и контроля Leonardo C2 Falcon Shield.

В ходе испытаний траектория акустического сопровождения цели отображалась в режиме реального времени вместе с данными радиолокатора. Беспилотник типа «Шахед» удалось отследить на расстоянии 2,2 км.

По результатам тестирования разница между акустическим и радиолокационным сопровождением была незначительной и измерялась метрами.

Ранее мы писали о том, что польские военные и медики уже перенимают украинский боевой опыт, а среди направлений, которые могут усилить партнерство Киева и Варшавы, беспилотные технологии и совместное производство оборонной продукции.

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