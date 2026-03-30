Два монаха УПЦ МП на Харьковщине насиловали несовершеннолетних, которые пели в хоре: детали преступления

Один из монахов-педофилов

В Харьковской области разоблачили монахов монастыря УПЦ Московского патриархата в преступлениях сексуального характера против детей.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Харьковской области.

По данным следствия, 52-летний монах, отвечавший за приготовление выпечки в церкви, в свободное от обязанностей время приглашал девочек к себе домой под предлогом угощения сладостями.

После угощения мужчина заставлял их идти в ванную, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девушек он фотографировал и снимал на видео. Изготовленную порнографию хранил на своем телефоне.

Однажды монах пригласил к себе 14-летнюю девочку, певшую в церковном хоре. Злоумышленник напоил ее, совершил обнаженные фото на мобильный телефон и совершил действия сексуального характера. Ребёнок признался, что систематически подвергался сексуальным действиям со стороны монаха УПЦ МП.

В ходе расследования правоохранители также установили, что в октябре 2024 года 24-летний иеромонах, будучи пьяным, заманил 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских зданий, где изнасиловал «неестественным способом».

Обоим подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

