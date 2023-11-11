Два пенсионера погибли на улице Торецка под вражеским обстрелом: фото

Вражеские снаряды попали по жилой застройке и смертельно ранили людей на улице.
В субботу, 11 ноября, российская армия нанесла мощный артиллерийский удар по городу Торецку Донецкой области. Под вражеским огнем оказались двое гражданских, находившихся на улице.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, опубликовав фото последствий обстрелов.
"Вражеские снаряды попали в жилую застройку, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома", — говорится в сообщении.
В результате обстрела погибла 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде. Их ранения были смертельными.
В результате взрывов на месте обстрела разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены перекрытия, повреждены крыши и кровля.
По этому факту начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, в этот же день, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, оккупанты обстреляли центральную часть города, попав снарядом в многоквартирный дом.
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