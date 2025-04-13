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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Два прилета почти в одно и то же место: глава ОВА об ударе по Сумам

По его словам, больше всего погибли люди в троллейбусе.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Сумам

Удар по Сумам

В Сумах было два «прилета» почти в одно и то же место. Именно повторный удар нанес наибольшие жертвы.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

По его словам, второй взрыв произошел ориентировочно в 200 метрах от первого прилета. Ракета взорвалась в воздухе и разбросала осколки, чтобы убить как можно больше людей.

«Было применено средство кассетного снаряжения. Мы видим изрезанные стены поразительными элементами. Больше всего погибли люди в троллейбусе. Практически все погибли, кто там был. Люди возвращались из церкви. К сожалению, было очень много людей», — говорит глава ОВА.

Начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко также рассказал, что повторный удар баллистической ракетой нанес большое количество погибших и раненых.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

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