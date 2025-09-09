"Два разных человека": командир ВСУ "Ахиллес" рассказал об общении на фронте с Ляшком

Олег Ляшко

Реклама

Командир ВСУ Юрий «Ахиллес» Федоренко рассказал о своих впечатлениях от общения с Олегом Ляшко, ныне командиром батальона беспилотных систем в 63-й отдельной механизированной бригаде. По его наблюдениям, Ляшко на фронте и на телевидении — это два разных человека.

Об этом майор ВСУ рассказал в интервью с Анной Максимчук.

«Я не знаю, что происходит внутри их БПЛА-подразделения, но воюют они достаточно эффективно», — сказал Федоренко.

Реклама

Военный рассказал, что лично встречался с Олегом Ляшко на командном пункте 92-й бригады. После этой встречи Ляшко обратился в «Ахиллес» с просьбой проконсультировать его по применению разведывательных и ударных дронов. Это послужило толчком для создания батальона беспилотных систем, который он возглавил.

По словам Федоренко, после консультации Ляшко с подчиненными около двух недель жили на базе полка «Ахиллес» на Донецком направлении. Майор добавил, что Ляшко был совсем не таким, каким его привыкли видеть на телеэкранах, а его подразделение показывало хорошие результаты в бою.

Напомним, бывший народный депутат Олег Ляшко вступил в ряды Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. О своем решении он сообщил 3 октября, опубликовав видео, на котором приносит присягу с оружием в руках.

За два года политик, не имевший ни одного военного звания, дослужился до лейтенанта, да еще получил должность командира батальона беспилотных систем.

Реклама

Также ранее одиозный Ляшко загремел в скандал. Военные слили правду об экснардепе в армии.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки России на Киев 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попала крылатая ракета 9М727 комплекса «Искандер-К».