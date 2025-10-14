ТСН в социальных сетях

Два румынских катера нарушили государственную границу Украины на Дунае - подробности (фото)

Пограничники задержали румынские катера, незаконно зашедшие во внутренние воды.

Наталия Магдык
Нарушители границы

На Дунае пограничники задержали два катера из Румынии, которые зашли во внутренние воды Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Суда были задержаны с разницей в несколько часов. По данным ведомства, оба катера вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, из-за чего случайно зашли во внутренние воды Украины.

На четырех граждан Румынии составлены административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы. После оформления документов нарушителей передали румынской стороне.

Пограничники отмечают, что меры принимаются в соответствии с законом и направлены на защиту государственной границы и безопасности на воде.

/ © http://dpsu.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали о том, что в Румынии в заливе Мусура вблизи Сулины на участке, где Дунай впадает в Черное море, произошла серьезная авария.Перевернулось туристическое судно с 14 пассажирами на борту.

