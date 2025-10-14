Два румынских катера нарушили государственную границу Украины на Дунае - подробности (фото)

Нарушители границы

На Дунае пограничники задержали два катера из Румынии, которые зашли во внутренние воды Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Суда были задержаны с разницей в несколько часов. По данным ведомства, оба катера вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, из-за чего случайно зашли во внутренние воды Украины.

На четырех граждан Румынии составлены административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы. После оформления документов нарушителей передали румынской стороне.

Пограничники отмечают, что меры принимаются в соответствии с законом и направлены на защиту государственной границы и безопасности на воде.

