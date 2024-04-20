Два сценария завершения войны: военный спрогнозировал последствия поражения или победы Украины

К поражению Украины может привести отсутствие помощи от Запада, в результате чего украинцам придется сражаться с агрессией РФ самостоятельно.

Известный украинский активист, волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай описал два сценария окончания войны в Украине, спрогнозировав, как может развиваться ситуация в случае поражения или победы Украины.

Свои соображения он опубликовал на странице Facebook.

Если Украина проиграет

По его мнению, к поражению Украины может привести отсутствие помощи от Запада, в результате чего украинцам придется бороться с агрессией РФ самостоятельно.

"Россия физически захватывает все территории Украины. Начинается партизанская война, всех активистов убивают или сажают по тюрьмам, в РФ и на территории Украины начинаются акты мести, в том числе на АЭС, миллионы беженцев хлынут в Европу и навсегда меняют Европейский политический рельеф. РФ мобилизует тысячи граждан Украины, в частности, с опытом современной войны, отбирает все технические разработки Украины, переформатируется и готовит новую экспансию в бывшие страны соцлагеря”, — прогнозирует Мирослав Гай.

По его словам, в таком случае Европа получит вражескую и самую профессиональную армию у своих границ, Россия — теракты и еще большие санкции, а США потеряет последние крохи авторитета.

"Коллапсы на биржах, потеря доверия к НАТО. Затем все стабилизируется и идет милитаризация стран с учетом новых реалий. Россию такой сценарий вполне устраивает. По большому счету, США тоже, потому что они станут главным противовесом нового Советского союза, более слабого, и создадут проблемы и ЕС, и России... Китай получает бонусы и от победы РФ и от ее проигрыша”, — считает Гай.

Если Украина победит

Победой Украины Мирослав Гай называет отражение агрессии России посредством помощи от Запада и переход в стратегическую оборону.

“О границах 1991 года я даже не упоминаю в текущей ситуации, закрепляемся там, где можем, и сохраняем Государство, национальные и конституционные институции, переходим в переговоры с РФ в посредничестве США и ЕС, не Турции, закрепляем линию разграничения там, где стоит украинский солдат. Прекращаем огонь. Далее эти территории считаются спорными, как сейчас между Турцией и Грецией [на Кипре]. Санкции продолжают действовать и постепенно убивают экономику РФ, мы восстанавливаемся, милитаризуемся, проводим реформы и вступаем в ЕС и НАТО, с условием в договоре не отвоевывать спорные территории силами Альянса”, — прогнозирует он.

В то же время, украинский военный сомневается, что сбудется один из описанных сценариев, и предполагает, что "будет что-то среднее, длинное и еще большей кровью".

“Но, как ни странно, Украина победит во всех вариантах развития событий в стратегической перспективе, потому что впоследствии, лет через 100, РФ не будет. Но хотелось бы, чтобы хотя бы дети и внуки не воевали и жили в Украине”, — резюмировал он.

Напомним, ранее профессор новой и новейшей истории Западной Европы из Фрайбургского университета Германии, автор книги "О войнах и о том, как их заканчивать" Йорн Леонгард назвал два сценария окончания войны в Украине.

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