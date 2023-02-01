Два топ-чиновника Минобороны получили подозрения — СМИ

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Об этом пишет УП с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты государственных средств. Речь идет о сумме 107 796 050 грн. Также ему инкреминируют обеспечение подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Шаповалову объявлено подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Сумма ущерба составляет более 1 млрд грн.

Подозрение Терещенко объявлено по факту завладения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1 340 000 долларов.

Издание пока не получило подтверждения в пресс-службе Офиса генпрокурора. Там пока не ответили.

Напомним, президенту "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении. Служба безопасности Украины разоблачила гендиректора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на сотрудничестве с террористами ДНР после полномасштабного вторжения России в Украину. Высокопоставленное должностное лицо финансировало террористов, уплачивая налоги и сборы в их бюджет.

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