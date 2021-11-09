Два удара в спину: в Черкасской области женщина во время ссоры убила мужчину

Два удара в спину: в Черкасской области женщина во время ссоры убила мужчину

Задержанная признала свою вину.

В Черкасской области женщина во время ссоры ранила мужчину ножом. Она ударила его дважды в спину. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщили в полиции области.

Пара поругалась. 58-летняя женщина схватилась за нож и нанесла два удара в спину своему мужу. Это произошло в доме, где они жили.

61-летний мужчина не выжил, врачи констатировали его смерть.

Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В совершенном она призналась. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина ударил в лицо прохожего. В результате чего тот упал и ударился головой об асфальт. Впоследствии пострадавший скончался.

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