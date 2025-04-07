ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Два уклониста 8 суток бродили по заснеженным Карпатам и почти замерзли: какой финал истории

В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Уклонисты сами обратились за помощью

Уклонисты сами обратились за помощью

В Закарпатской области пограничники совместно со спасателями ГСЧС нашли двоих заблудившихся в горах мужчин.

Об этом передает Госпогранслужба.

28-летний житель Шепетовки (Хмельницкая область) и 30-летний житель села Новоселовка (Запорожская область) признались, что хотели незаконно пересечь границу и бежать в Румынию. Чтобы избежать проверок на контрольных постах, они начали свой маршрут из села Ворохта.

В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю. Поняв, что дальше двигаться не смогут, обратились за помощью.

К поискам оперативно привлекли оператора БпЛА. Благодаря дрону в 15 км от границы удалось обнаружить палатку. Обоих доставили в больницу, где им диагностировали обморожение первой степени. Сложные погодные условия — глубокий снег, плохая видимость, мороз и ветер — значительно усложняли работу спасателей и пограничников.

«Погодные условия в горах сейчас крайне опасны. Сильный ветер, туман, мороз и активность диких зверей создают реальную угрозу жизни. Попытки незаконного пересечения границы в таких условиях — не только нарушение закона, но и смертельный риск», — призывают пограничники.

Ранее сообщалось, что киевлянин заблудился в заснеженных Карпатах и получил обморожение.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie