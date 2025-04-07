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- Украина
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Два уклониста 8 суток бродили по заснеженным Карпатам и почти замерзли: какой финал истории
В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю.
В Закарпатской области пограничники совместно со спасателями ГСЧС нашли двоих заблудившихся в горах мужчин.
Об этом передает Госпогранслужба.
28-летний житель Шепетовки (Хмельницкая область) и 30-летний житель села Новоселовка (Запорожская область) признались, что хотели незаконно пересечь границу и бежать в Румынию. Чтобы избежать проверок на контрольных постах, они начали свой маршрут из села Ворохта.
В течение восьми суток мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю. Поняв, что дальше двигаться не смогут, обратились за помощью.
К поискам оперативно привлекли оператора БпЛА. Благодаря дрону в 15 км от границы удалось обнаружить палатку. Обоих доставили в больницу, где им диагностировали обморожение первой степени. Сложные погодные условия — глубокий снег, плохая видимость, мороз и ветер — значительно усложняли работу спасателей и пограничников.
«Погодные условия в горах сейчас крайне опасны. Сильный ветер, туман, мороз и активность диких зверей создают реальную угрозу жизни. Попытки незаконного пересечения границы в таких условиях — не только нарушение закона, но и смертельный риск», — призывают пограничники.
Ранее сообщалось, что киевлянин заблудился в заснеженных Карпатах и получил обморожение.