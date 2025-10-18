ТСН в социальных сетях

Два украинских села признали лучшими в мире для туристов

Организация ООН по туризму выбрала 52 лучших туристических села среди 270 населенных пунктов.

Пейзажи села Колочава

В 2025 году закарпатские села Колочава и Синевирская Поляна, которые расположены в Хустском районе, попали в перечень лучших в мире для туристов.

Об этом сообщили во Всемирной туристической организации (UNWTO)

В этом году за звание лучших туристических сел соревновались 270 населенных пунктов из 65 стран Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Организация ООН по туризму среди них выбрала 52 лучших туристических села.

Кандидатов оценивали по девяти критериям: культурные и природные ресурсы, здравоохранение, безопасность и защита, экономическая, экологическая и социальная устойчивость и тому подобное.

Закарпатские села Колочева и Синевирская поляна вошли в Сеть лучших туристических сел (BTV), которая сейчас объединяет 319 населенных пунктов.

В прошлом году в этот перечень внесли Ворохту Ивано-Франковской области и Урич Львовской области, которые стали первыми украинскими селами на карте сельского туризма ООН.

Напомним, ранее издание Visit Ukraine. опубликовало перечень самых красивых дендропарков Украины, которые стоит посетить этой осенью.

