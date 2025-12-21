Двадцать FPV через две минуты: ДШВ показали, как попали под обстрел РФ в Покровске

Покровск

Украинские бойцы в Покровске попали под обстрел 20 FPV-дронов. К счастью, обошлось без потерь.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

«Русские войска продолжают интенсивный напор на нашу оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь выжигать все живое», — акцентировали в ДШВ.

Что известно

Так, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады передвигались в частном секторе Покровска. В этот момент они попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. Только через две минуты враг запустил по десантникам почти 20 ударных БПЛА с минимальными интервалами - в среднем 1 на 3 секунды.

«Несмотря на интенсивность атаки, личный состав, к счастью, потерь не понес. После завершения обстрела наша группа продолжила выполнение боевой задачи», — отметили бойцы.

Напомним, в DeepState сообщили тревожные новости с фронта.

«Враг имеет продвижение вблизи сел Звановка и Ровно и в городе Покровск Донецкой области. Россияне также имеют успех у населенного пункта Дачное Днепропетровской области», - говорится в сообщении.