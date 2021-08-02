Дважды изнасиловал и возил в машине: в Сумах мужчина издевался над беспомощной девушкой

Злоумышленник задержан, а девушке оказана медицинская помощь.
В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Как установили правоохранители, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После чего положил пострадавшую на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу.
Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал ее.
В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники милиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.
Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь.
Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Николаевской области 15-летняя девушка заявила в полицию о том, что в ее дом ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал.