Дважды изнасиловал и возил в машине: в Сумах мужчина издевался над беспомощной девушкой

Дважды изнасиловал и возил в машине: в Сумах мужчина издевался над беспомощной девушкой

Злоумышленник задержан, а девушке оказана медицинская помощь.

В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как установили правоохранители, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки. После чего положил пострадавшую на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу.

Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал ее.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники милиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

Сейчас девушке оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаевской области 15-летняя девушка заявила в полицию о том, что в ее дом ворвался бывший парень, с которым она не общается уже около шести месяцев, и начал угрожать ножом, после чего связал и изнасиловал.

В Закарпатской области правоохранители пытались изнасиловали девушку

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