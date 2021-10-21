"Дважды изнасилована 6-летняя девочка": адвокат семьи убитой под Харьковом Мирославы Третьяк рассказал подробности

В материалах уголовного производства есть доказательства того, что было два противоправных контакта.
В Харьковской области завершено досудебное расследование убийства 6-летней Мирославы Третьяк ее 13-летним соседом. Адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец подтвердил факт изнасилования ребенка.
Об этом сообщает VGORODE.
В Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера в отношении лица, обвиняемого в убийстве девочки.
"Сосед Мирославы является лицом, которое согласно закону не может быть привлечен к уголовной ответственности по этому делу. Речь идет об убийстве и изнасиловании", — сказал Донец на пресс конференции, которая состоялась вчера, 20 октября.
По его словам, в полицию попадало не одна заявление на 13-летнего мальчика, но правоохранители не реагировали.
"Вся семья — и мать, и отец, и старшая сестра — находятся в глубочайшем психологическом кризисе. Они не просто надломленные. Они сломаны. Мирослава зверски убита. Дважды изнасилована 6-летняя светлая девочка. Сейчас в материалах уголовного производства есть доказательства того, что было два противоправных контакта", — рассказал адвокат семьи Мирославы Третьяк.
Напомним
- В поселке Старый Салтов Харьковской области ночью 28 июля в заброшенном здании нашли тело 6-летнего Мирославы Третьяк.
- В убийстве ребенка подозревают 13-летнего парня. Его уже задержали и избрана мера пресечения.
- При этом подозреваемый может избежать реального тюремного срока.
- В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов Мирославы Третьяк. Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки.