"Дважды изнасилована 6-летняя девочка": адвокат семьи убитой под Харьковом Мирославы Третьяк рассказал подробности

В материалах уголовного производства есть доказательства того, что было два противоправных контакта.

В Харьковской области завершено досудебное расследование убийства 6-летней Мирославы Третьяк ее 13-летним соседом. Адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец подтвердил факт изнасилования ребенка.

Об этом сообщает VGORODE.

В Волчанском районном суде рассматривается дело, которое касается принудительных мер воспитательного характера в отношении лица, обвиняемого в убийстве девочки.

"Сосед Мирославы является лицом, которое согласно закону не может быть привлечен к уголовной ответственности по этому делу. Речь идет об убийстве и изнасиловании", — сказал Донец на пресс конференции, которая состоялась вчера, 20 октября.

По его словам, в полицию попадало не одна заявление на 13-летнего мальчика, но правоохранители не реагировали.

"Вся семья — и мать, и отец, и старшая сестра — находятся в глубочайшем психологическом кризисе. Они не просто надломленные. Они сломаны. Мирослава зверски убита. Дважды изнасилована 6-летняя светлая девочка. Сейчас в материалах уголовного производства есть доказательства того, что было два противоправных контакта", — рассказал адвокат семьи Мирославы Третьяк.

Напомним

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