Дважды отказалась предать Украину: следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк вернулась из плена

Из вражеского плена вернули следователя из Мариуполя Марьяну Чечелюк, которую два года содержали в ужасающих условиях.

Во время обмена 31 мая из российского плена вернулась Марьяна Чечелюк — 24-летняя следователь из Мариуполя.

Об этом стало известно из фотографий, обнародованных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Два года пыток, издевательств, голодовки и болезней в условиях полной информационной изоляции – вот цена, которую заплатила украинка за отказ предать свою страну.

Следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк

Как Марьяна Чечелюк попала в плен

До широкомасштабного вторжения России в Украину Марьяна Чечелюк жила в Мариуполе и работала следователем. Семья не успела выехать, ведь российская армия начала сразу обстреливать город из артиллерии и бомбить с воздуха, заблокировав его.

Первого мая 2022 началась первая эвакуация гражданских из "Азовстали", во время которой вышли и Марьяна с сестрой Алиной. По словам отца Марьяны, Виталия Чечелюк, представители ООН и Красного Креста пообещали вывезти девушек на территорию подконтрольную властям Украины, а именно в Запорожье. Но вывезли в оккупированное российской армией село Безымянное на фильтрацию к российским военным.

Оккупанты младшую 15-летнюю девочку оставили в Безымянном, а старшую Марьяну отправили в СИЗО в Донецк. К счастью, родителям удалось забрать младшую дочь и уехать из Мариуполя. Марьяна попала в плен.

Пытки, голод и побои в плену

Марьяну незаконно удерживали сначала в городе Оленовка Донецкой области, а впоследствии этапировали в российский Таганрог. За два года пребывания в кремлевских застенках молодая женщина пережила настоящий ужас.

"В предыдущем письме дочь писала, что за два года незаконного заключения она пережила много пыток: ее морили голодом, избивали, всячески издевались. Сейчас Марьяне очень тяжело морально и физически находиться в кремлевских застенках", — рассказала мать девушки Наталья.

Скитания за решеткой подорвали здоровье Марьяны. В августе 2023 года ее в полуживом состоянии перевезли из тюрьмы Таганрога в оккупированный Мариуполь. Матери удалось узнать, что у девушки из-за издевательств российских тюремщиков развились серьезные респираторные проблемы, начали выпадать волосы и появились проблемы с женским здоровьем.

"Из-за заболевания дыхательных путей и ангины у девушки возникли осложнения, которые перешли в хроническую форму бронхита. Марьяна очень похудела, у нее ослаб иммунитет, стали выпадать волосы, исчезли месячные", — описывала состояние дочери Наталья.

Дважды отказалась на предложения предать Украину

По словам матери, Марьяна дважды отказалась на предложения российских спецслужб о сотрудничестве, несмотря на сладкие обещания по финансовому обеспечению и угрозам в ее адрес.

"Мою дочь пытались перетащить на российскую сторону как сладкими обещаниями о большой зарплате, так и запугиваниями. Но она отказалась", – рассказала Наталья Чечелюк.

Находясь в российском плену, Марьяна оказалась в полной информационной изоляции. Девушка не имела никаких контактов со своей семьей, хотя мать постоянно отправляла письма.

Чечелюки пытались во что бы то ни стало добиться увольнения дочери с помощью международных организаций. Однако даже поездка в штаб-квартиру Красного Креста в Женеве не дала никаких результатов.

"Мы встречались с украинским консулом в Швейцарии Ириной Венедиктовой. Я просила у нее не только за свою дочь, но и всех пленных женщин, раненых азовцев, бойцов. Но в ответ я услышала, что они не могут повлиять на Россию", — возмущалась мать Марьяны.

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