Дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а затем закопал – шокирующий случай на Черниговщине

Командир убил подчиненного военного, заставил других солдат зарыть тело и доложил командованию, что убитый ушел в СЗС.

Черниговский районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего, убившего своего сослуживца на полигоне, тело закопал и сказал, что тот бежал в СЗЧ.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на приговор суда.

Убийство бойца Александра Р. (данные военнослужащего изменены – Ред.) произошло на полигоне в Черниговской области.

Дважды судимый стал командиром и убил подчиненного

На момент мобилизации в ряды ВСУ подозреваемый в убийстве был дважды осужден:

в 2012 году по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Наказание – лишение свободы на 7 лет и 6 месяцев. В 2017 году освобожден условно-досрочно.

в 2021 году по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК.

Согласно материалам дела, во время пребывания подозреваемого и жертвы на полигоне, между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

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Мобилизированный с судимостью был назначен командиром отделения, а Александр Р. оказался у него в подчинении. Обвиняемый утверждал, что Александр Р. якобы был нарко и алкозависим, о чем докладывал командованию, но реакции не последовало. Кроме того, Александр Р. якобы самовольно покидал часть.

Между военными возник конфликт. Дважды судимый командир нанес потерпевшему не менее восьми ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу.

"Возможны телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной клетки с переломом ребер по нескольким анатомическим линиям с кровоизлияниями вокруг и разрывами пристеночной плервы, закрытой травмы шеи с переломом подъязычной кости и щитовидного хряща, кровоизлияниями вокруг", — говорится в материалах дела.

Свидетелей запугали

Свидетели рассказали, что подсудимый регулярно избивал Александра Р. и обижал его, подозревая, что тот может докладывать о нем командованию. Именно с систематическим избиением были связаны периодические визиты Александра в госпиталь.

Свидетели отрицают показы командира, что убитый военный был наркоманом. По словам побратимов, никакого систематического употребления наркотических средств Александр Р. не допускал – иногда курил "траву", а к "тяжелым наркотикам" относился отрицательно.

Некоторые солдаты видели самую потасовку. омандир отделения приказал им оттащить Александра Р. в лес, где нанес ему уже роковые удары.

Затем приказал военнослужащим взять лопаты и вырыть яму, в которую они и сбросили тело. По словам свидетелей, Александр лежал без сознания, никаких признаков жизни не подавал. У него даже не проверили, есть ли пульс. Тело было полностью засыпано.

Дважды судимый командир решил скрыть убийство

После происшествия убийца не доложил командованию о случившемся, сообщив лишь о том, что сослуживец скрылся из расположения и ушел в СЗЧ.

Командир заставил подчиненных, видевших преступление, и помогали хоронить тело, молчать, устрашая, что у них "могут возникнуть проблемы".

Родителям убитого военнослужащего в конце 2023 командование воинской части сообщило, что их сын не явился на службу и считается дезертиром.

Как нашли тело

4 июня 2024 года тело Александра Р. случайно обнаружил лесник, вызвавший полицию. Экспертиза установила, что у военнослужащего были сломаны ребра и травмирована шея.

Военный был задержан в сентябре 2024 года. Свою вину он признал частично. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вдова военного обвиняет медиков психбольницы в смерти мужчины.

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